Как часто россияне путешествуют в другие страны с питомцами

За первые пять месяцев 2025 года из Кемеровской области в другие страны отправились 18 животных, в числе которых кошки и собаки.

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С января по май 2025 года из Кузбасса за границу отправились 18 домашних животных, из них шесть кошек и 12 собак. На каждого питомца для этого были оформлены ветеринарные сертификаты, сообщает Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Из всех регионов Сибири за это время решили отправиться за рубеж 215 животных автомобильным, железнодорожным и авиационным и транспортом.

Наибольшее количество владельцев питомцев едут в другие страны в туристических целях, но некоторые выезжают и на постоянное место жительства.

В числе принимающих сибиряков государств оказались Таиланд Сербия, США, Индия, Китай, Вьетнам, Турция, Египет, Испания, Корея, Монголия, Азербайджан, Хорватия, Кипр, Абхазия, Германия, Швеция, Грузия, Камбоджя и ряд других стран.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала, что несколько кошек и собак отправились из Кузбасса за границу.