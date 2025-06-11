Российские туристы массово жалуются на госпиталь на Бали

Российские туристы массово жалуются на государственный госпиталь Sanglah на Бали. Причины: антисанитария, нехватка оборудования, низкая квалификация врачей и наценка 200%, сообщает телеграм-канал Mash.

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Пострадавшие рассказали, что пациенты сталкиваются с отсутствием квалифицированного персонала. Вместо опытных врачей лечение часто проводят практиканты без должной подготовки. Медсестер невозможно найти, а необходимые анализы и обследования, включая УЗИ и КТ, делают только после многочасовых уговоров.

Кроме того, в госпитале отсутствуют прайс-листы, а окончательные счета приходят с наценкой в 200% и более. Например, лечение перелома обходится пациентам в 12 тыс. долларов, а сложные операции – в 40–50 тыс. При этом качество услуг настолько низкое, что многим туристам после выписки приходится срочно обращаться в российские клиники, чтобы исправить последствия «лечения».

Так, шокирует история 16-летнего Ярослава. После ДТП на байке подросток в тяжелом состоянии попал в Sanglah, где врачи отказались проводить необходимые обследования. Шесть часов ему не оказывали помощь, а после 10-часовой операции, стоившей 50 тыс. долларов, его состояние ухудшилось. Благодаря российскому посольству парня удалось эвакуировать на родину, где хирурги обнаружили в его теле остатки медицинских материалов от предыдущего вмешательства.

Не менее трагична ситуация Виктора, который упал с 25-метровой высоты и получил перелом позвоночника и травму легкого. Три недели вместо адекватного обезболивания ему вводили снотворное. Операцию на позвоночник врачи отказались проводить, сославшись на стоимость в 40 тыс. долларов. По возвращении в Россию у мужчины развились тяжелые осложнения, приведшие к инвалидности.

Другие пострадавшие также столкнулись с вопиющей халатностью. Одному туристу при удалении аппендицита «на всякий случай» вырезали часть кишечника, после чего его в критическом состоянии пришлось срочно транспортировать в Россию. Другой пациентке едва спасли ногу после неудачной операции – исправлять ошибки балийских врачей пришлось уже на родине.

Администрация Sanglah пока ситуацию никак не комментирует. Посольство РФ в Индонезии также хранит молчание.