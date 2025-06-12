Россияне рассказали об антисанитарии на пляжах Абхазии

Спрос на туры в Абхазию вырос в этом году на 30%. Наплыв туристов привел к тому, что местные пляжи стали многолюдными, а также замусоренными.

В этом году спрос на туры в Абхазию вырос на 30%. Это в том числе результат строительства нового аэропорта в Сухуми.

Россияне скупают туры в Гагру, Пицунду, Лидзаву, озеро Рица, Новый Афон. В результате отели и гостиницы практически полностью заселены.

Наплыв туристов привел к тому, что пляжи стали многолюдными и грязными. Об этом рассказали россияне, побывавшие недавно в Абхазии.

Также туристы рассказали о неразвитости инфраструктуры и антисанитарию, качество обслуживания в некоторых местных кафе и магазинах.

При этом многие отметили, что в большинстве своем местное население относится к туристам дружелюбно, сообщает Infox.

Ранее владельцы гостевых домов в Абхазии признались, почему не любят русских туристов.