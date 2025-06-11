Россияне обошли европейцев по поездкам на любимый курорт богачей

Россия заняла второе место по иностранному турпотоку на островное государство в Индийском океане — Сейшельские Острова. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно официальной статистике любимого курорта богачей, за пять месяцев 2025 года туда приехали 18,8 тысячи россиян — это на 5,7 процента больше, чем в аналогичный период 2024 года.

Отмечается, что в рейтинге основных въездных рынков островного государства россияне заняли второе место и обошли французов (18,1 тысячи визитов), итальянцев (10,5 тысячи) и британцев (9,2 тысячи). На первом месте расположилась Германия — жители этой страны совершили 20,6 тысячи визитов на Сейшелы.

В АТОР также отметили, что российский турпоток второй не только по объему, но и по уровню возвратности. Повторные визиты на курорт в 2025 году совершили 11,2 процента россиян. У туристов из Германии этот показатель — 11,3 процента.

В 2024 году россияне поставили рекорд на Мальдивах. Турпоток туда увеличился на 7,7 процента в сравнении с 2023-м.