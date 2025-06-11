Увеличился спрос на отдых в Абхазии

Недавно открывшийся в Сухуме аэропорт обеспечил рост турпотока в Абхазию. Спрос на туры по этому направлению вырос на 30%.

Россияне проявляют рекордный интерес к турам в Абхазию. Согласно статистике, живописные пейзажи региона стали привлекать на 30% больше туристов.

Такие данные привела эксперт по туризму из Серебряных Прудов Вероника Борисова.

По ее словам, картина по бронированию билетов и отелей на июль и август феноменальная. Россияне скупают туры в Гагру, Пицунду, Лидзаву, озеро Рица, Новый Афон. В результате отели и гостиницы практически полностью заселены.

«Единственный вариант на сегодня — бронь гостевых домов и комнат у частников. Правда, найти здесь современный вариант тяжело», - признает турагент.

Повышенный спрос привел к повышению стоимости отдыха. Сейчас недельный отдых на двоих обойжется в 70 тыс рублей и более.

Между тем, ранее владельцы гостевых домов в Абхазии признались, почему не любят русских туристов. А туристка рассказала о впечатлениях, которые получила во время поездки на озеро Рица.