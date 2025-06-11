В Италии открылся первый люксовый отель для собак

Теперь жители Рима могут спокойно уезжать в отпуск, не думая, куда пристроить своих четвероногих друзей. В столичном аэропорту Фьюмичино открылся первый в Италии пятизвездочный отель для собак Dog Relais. За одну ночь пребывания в пансионе хозяевам придется выложить от 39 евро - стоимость вполне сопоставима с местными расценками "собачьих нянь".

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Чтобы попасть в Dog Relais, достаточно зайти на парковку со стороны улицы. На утопающей в зелени территории общей площадью в 1 тысячу квадратных метров выстроены 40 деревянных мини-домиков, оборудованных подушками, кондиционером, фоновой музыкой и автоматическим распределителем свежей воды. Также в распоряжение четвероногих гостей будут предоставлены: доступ к ветеринару и персонализированные игрушки. А для самых требовательных пушистых друзей есть даже настоящий спа-салон с чисткой зубов, уходом за шерстью и ароматерапией.

Подумали авторы проекта и о социализации четвероногих постояльцев: каждый день их будут развлекать с помощью игр и других увеселительных мероприятий. Но для того, чтобы обеспечить мирное сосуществование, гостей собачьего отеля будут размещать согласно их размеру и темпераменту.

Особо тревожные хозяева смогут в любой момент связаться со своим питомцем по видеосвязи через специально созданную цифровую платформу.