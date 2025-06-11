Когда отправится первый авиарейс из Тувы в Монголию

Первый регулярный рейс в Улан-Батор (Монголия) из международного аэропорта Кызыла в Туве совершит "Красавиа" 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания "Красавиа" сообщает об открытии нового прямого регулярного рейса по маршруту Кызыл (Республика Тыва, РФ) - Улан-Батор (Монголия). Первый полет состоится 25 июня 2025 года, далее рейс будет выполняться еженедельно - вылет из Кызыла в 22:10 (18:10 мск - прим. ТАСС) по средам, вылет из Улан-Батора в 05:20 по четвергам", - говорится в сообщении.

Рейсы будет осуществлять самолет ATR-42, время в пути составит около трех часов. Стоимость авиабилетов - от 7 тыс. рублей.

В марте 2024 года в аэропорту Кызыла открылся международный пункт пропуска с пропускной способностью 100 человек в час. Были оснащены помещения для проведения всех видов контроля при пересечении границы. В здании международного терминала установлено пять кабин паспортного контроля. Реконструкция аэропорта проведена за федеральный счет и обошлась в полмиллиарда рублей. В сентябре 2024 года первый вылет в столицу Монголии был осуществлен президентским лайнером с президентом РФ Владимиром Путиным на борту во время его визита в республику.

"Красавиа" - региональная авиакомпания Красноярского края, занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками, а также совершает перелеты в соседние регионы Сибирского федерального округа, на Крайний Север. У компании есть международный рейс Красноярск - Улан-Батор.