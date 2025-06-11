«Крохотные купальники и вспышки камер». Россиянин описал пляж в Таиланде

Российский путешественник побывал на райском пляже в Таиланде и описал его фразой «крохотные купальники и вспышки камер». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, девушки съездаются на пляж на тайском острове Кхай Нок со всего мира. Их привлекают белоснежный мелкий песок, лазурная вода и практически полное отсутствие туристов.

«Каждая девушка, которая приезжает на этот остров, может почувствовать себя моделью. И это не преувеличение! Буквально на каждом углу стоит какая-нибудь очередная красавица, а ее кто-то фотографирует», — рассказал блогер.

Россиянин добавил, что Кхай Нок настолько популярен у девушек, что они даже приезжают сюда на свадебные фотосессии. Кроме того, там часто проходят фото- и видеосъемки для рекламы купальников и белья.

«Белоснежные пляжи, лазурная вода и девушки-модели — все это звучит очень интригующе. В общем, движуха на острове очень активная», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в испанской Малаге и рассказал, как там выглядят пляжи. По его словам, местные жители любят позагорать, поэтому «девушек-шоколадок встречаешь через каждые пять метров».