Среди россиян стали популярны «зубные» туры в Китай

Стоматологические туры в Китай стремительно набирают популярность у россиян. Возможность совместить лечение зубов с отдыхом, при этом сэкономив до половины от стоимости российских услуг, делает Поднебесную привлекательным направлением. Однако за «голливудскую улыбку» на азиатском побережье приходится платить не только рублями, но и рисками качества. Почему россияне начали массово выбирать «зубные туры», разбирался «ФедералПресс».

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Китай вместо кресла в поликлинике

С каждым месяцем все больше россиян предпочитают лечить зубы за границей, и Китай стал едва ли не самым востребованным направлением стоматологического туризма. Как сообщает телеграм-канал SHOT, этим летом резко вырос спрос на стоматологические туры, которые предлагают лечение зубов в китайских клиниках с последующим отдыхом на пляжах Южно-Китайского моря.

Такие туры, по информации туристических агентств, включают в себя все: перелет, трансфер, проживание, помощь в оформлении документов, переводчика, консультации и само лечение. Начальная стоимость – от 200 тысяч рублей, но в зависимости от сложности работ цена может доходить до полумиллиона.

Лечение по графику: от Харбина до Санья

Как правило, тур длится около десяти дней. Стартовая точка маршрута – Харбин. В течение первых пяти дней пациент проходит диагностику и лечение: терапию, установку имплантов, протезирование, чистку, а в некоторых случаях – ортодонтические процедуры. После лечения – отдых на курортах Санья, где можно не только восстановиться, но и прогуляться с новой улыбкой по белоснежным пляжам.

Однако не все так идеально, как может показаться. Как подчеркивает директор одной из детских стоматологий и специалист в области эстетической стоматологии Виктория Шелудкова, чаще всего в Китай едут пациенты, которым требуется имплантация или установка виниров – дорогостоящие процедуры, которые там обходятся дешевле. Но эксперт предупреждает: качество может не соответствовать ожиданиям.

«Китайская стоматология – это лотерея. Многие едут ради экономии, но возвращаются с осложнениями. Особенно это касается протезирования и эстетических процедур, которые в Поднебесной нередко делают по устаревшим или упрощенным протоколам», – отмечает Шелудкова.

Китайская стоматология: баланс между древностью и технологиями

Тем не менее, сторонники китайского подхода утверждают, что страна предлагает уникальный симбиоз древней медицины и современных технологий. Об этом говорит управляющий директор популярного туроператора Любовь Воронина. По ее словам, клиники в Китае предлагают не только лечение, но и целостный подход к здоровью пациента.

«Цифровая диагностика, лазерные технологии, акупунктура и фитотерапия – все это может использоваться в одной клинике. Медицинский персонал обучается за границей, а стоимость услуг при этом в полтора-два раза ниже, чем в России», – объясняет Воронина.

Стоматологические центры в приграничных городах Хуньчунь, Суйфэньхэ и провинции Хэйлунцзян особенно популярны у туристов из Дальнего Востока: близко, удобно и, на первый взгляд, выгодно.

Об этом говорит и турагент из Приморья Елена. Она отмечает, что после пандемии дальневосточники буквально ринулись на процедуры в Китай.

«Туристы едут буквально со всей России на лечение в наш приграничный Китай. Выбирают и косметологию, и массажи, и различные виды лечение, но большей популярностью все-таки на протяжении многих лет пользуется стоматологические услуги», – говорит Елена.

Она добавила, что подготовка ко всем манипуляциям начинается у туристов в России, здесь необходимо сделать нужные снимки, подготовиться к протезированию, чтобы не тратить на это время уже в Китае.

«Многие все-таки остаются довольны выбором. Конечно, здесь также качество зависит от цены. Временами стоимость может оказаться выше, чем в России. Но люди едут и выбирают Китай – это может говорить о высоком качестве», – отмечает турагент Елена.

Цена ошибки: когда экономия выходит боком

Однако даже несмотря на технологичность некоторых китайских клиник, не все так гладко. Основатель сети стоматологических клиник Залим Кудаев напоминает: за низкой ценой часто скрываются серьезные компромиссы.

«К нам нередко приходят пациенты после китайских клиник с жалобами. Работу приходится переделывать. Экономия оборачивается двойной тратой», – рассказывает он.

По словам Кудаева, в России уже активно развивают стоматологические туры внутри страны. Юг России – Сочи, Адлер, Краснодар – становится альтернативой: здесь можно отдохнуть и получить качественное лечение с гарантией. По его мнению, «дешевый Китай» и «дорогая Европа» не всегда выигрывают у российской стоматологии, которая предлагает более взвешенное соотношение цены и качества.

Лечиться в Китае или остаться в России

Стоматологический туризм в Китай – это прежде всего выбор между ценой и риском. С одной стороны – привлекательные расценки, быстрый сервис, отдых. С другой – отсутствие четких гарантий, языковой барьер, сложность постлечебного сопровождения.

Как показывает практика, основной контингент медицинских туристов – это жители Дальнего Востока, для которых логистика поездки в Поднебесную гораздо проще, чем путешествие в центральные регионы России. Для них китайский тур – не экзотика, а прагматичное решение.

И все же специалисты настаивают: прежде чем отправляться в стоматологическое путешествие, стоит тщательно взвесить все плюсы и минусы, а главное – изучить клинику, врачей и условия. Иначе вместо новой улыбки можно получить новые проблемы.