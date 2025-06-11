Путешественница дала совет россиянкам, посещающим приграничные города Китая

Российским туристкам, посещающим приграничные китайские города, стоит избегать двусмысленных сигналов при общении с местными жителями, чтобы предотвратить возможные недоразумения. Такой совет, основанный на многолетнем опыте поездок и активного общения с китайскими подписчиками в соцсетях, дала одна из путешественниц в беседе с Biang.ru.

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«Россиянок в приграничный Китай привлекают вкусная еда, обилие недорогих товаров и развлечения, включая бары и дискотеки. Там к нашим девушкам нередко подходят китайцы, обычно отдыхающие компаниями. Если они видят открытость и готовность к контакту, то могут пригласить за свой столик, угостить напитками или попросить обменяться контактами в WeChat. Их намерения не озвучиваются сразу, создавая впечатление просто гостеприимных друзей, готовых свозить куда-то, накормить или оплатить отдых. Однако впоследствии общение может перейти в личную плоскость, и здесь важно быть начеку», – поделилась туристка.

Она пояснила, что, по ее наблюдениям, многие китайские мужчины в таких ситуациях преследуют конкретную цель – найти партнершу для интимных отношений. Туристка отметила, что темы вроде поиска «русской подружки на ночь» или предложений «гостевого брака» весьма распространены в приграничье, тогда как серьезные намерения, ведущие к браку, встречаются редко. Она добавила, что в соцсетях нередки прямые вопросы о стоимости услуг или даже отправка нежелательных интимных фотографий.

Основываясь на личном опыте, девушка настоятельно рекомендовала соотечественницам сохранять контроль над ситуацией при общении с новыми китайскими знакомыми. Она советовала не позволять им постоянно брать инициативу в свои руки. Чтобы исключить недопонимание и не давать повода думать о возможности перехода отношений в романтическое или интимное русло, она порекомендовала всегда брать с собой на встречи друзей.

Пренебрежение этими правилами, по ее словам, чревато серьезными недопониманиями, которые могут закончиться попытками принуждения к близости. В подтверждение своих слов она привела случай со знакомой, которая после полугода переписки и лишь одной встречи согласилась поехать с китайцем и его друзьями на барбекю и в караоке. Последующее приглашение «выпить домой» обернулось агрессивными приставаниями, от которых девушке пришлось спасаться бегством.

Для предотвращения недоразумений туристка также подчеркнула важность внимательного изучения новых китайских знакомых. Понимание их мотивов и степени надежности, по ее мнению, критически важно. Она обратила внимание на сложность оценки доброжелательности из-за языкового барьера, так как общение обычно происходит через переводчики, и мало кто из россиян владеет китайским. Поэтому она призвала задаваться вопросами: «Кто эти люди? Почему вы им интересны? Какова их истинная цель общения?».

Напомним, ранее стало известно, что в последнее время россияне начали выбирать для отдыха азиатские направления, среди которых Китай, Таиланд и Вьетнам. Чем привлекают туристов эти страны, рассказываем по ссылке.