Российская авиакомпания свяжет китайский Датун и Москву

Российская авиакомпания NordStar 6 июля текущего года запустит прямой авиамаршрут, который свяжет Москву и город Датун, расположенный на севере Китая в провинции Шаньси.

Это станет вторым туристическим авиационным маршрутом между столицей России и этой провинцией в КНР, передаёт «Жэньминь жибао» со ссылкой на газету «Шаньси ваньбао» («Вечерняя Шаньси»).

Рейсы под номерами Y7535/Y7536 по новому авиамаршруту будут выполняться раз в неделю. Лайнер покинет Москву в субботу в 18:45 мск и прибудет в Датун в 08:50 следующего дня по пекинскому времени. На обратном пути он вылетит в 10:30 воскресенья по пекинскому времени и приземлится в аэропорту Москвы в 15:35 мск.

Авиабилеты на рейс Датун-Москва и обратно уже поступили в продажу. Причём на платформах туристических операторов их можно будет купить по скидке.

Напомним, в период с 17-го по начало 20-го века известный Великий чайный путь соединил современную провинцию Шаньси и Россию. В наше время открытие авиарейсов Тайюань-Москва и Датун-Москва позволит двум сторонам углубить дружбу и активизировать взаимодействия.

«Москва и Санкт-Петербург очень привлекательны для китайских путешественников, – заявил генеральный директор турагентства Baohua Travel Ли Чживэй. – Провинция Шаньси, где сохранилось большое количество достопримечательностей, в свою очередь, также является интересным направлением для российских туристов».

Baohua Travel разработало для российских клиентов различные туристские продукты, включая 8-дневные туры по городам Тайюань и Датун и 8-дневные туры по объектам, внесённым в реестр нематериального культурного наследия.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Харбине стартовали уличные выступления в рамках 3-го китайско-российского межрегионального сезона культуры и искусства в провинции Хэйлунцзян.