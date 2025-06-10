Эксперты рассказали о скидках в турецких отелях

Турецкие отели в начале лета предлагают отдыхающим хорошие скидки. Об этом Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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PR-директор компании Tez Tour Жанна Богачева отметила, что практически все гостиницы делают скидки, но разного размера — от 5 до 55 процентов.

«Все зависит от загрузки отеля — чем она ниже, тем выше скидки», — пояснила она.

Руководитель по связям с общественностью компании Fun & Sun Ольга Иванова, в свою очередь, отметила, что на текущий момент и до конца сезона Турция выступает абсолютным лидером продаж — рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 40 процентов.

Собеседница агентства добавила, что 92 процента от всего объема продаж приходится на Анатолийское побережье, а 6 процентов — на Эгейское с прилетом в Бодрум и Даламан. Средняя стоимость поездки в Турцию в 2025 году составляет 117 тысяч рублей с человека — это на 2 процента ниже, чем в 2024 году, за счет укрепления курса рубля.

Ранее россиянам рассказали о недорогих направлениях для летнего морского отдыха. В топ-3 вошли Турция, Вьетнам и Египет.