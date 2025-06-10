Тревел-блогер рассказала, какие места стоит посетить в Казахстане

Тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь рассказала, какие достопримечательности можно посетить во время поездки в Казахстан.

Одна из них — включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО средневековый мавзолей на могиле тюркского поэта и основателя суфийского ордена Яссавия Ходжи Ахмеда Ясави, сообщила она в беседе с NEWS.ru.

Также путешественников могут заинтересовать памятники наскального искусства в урочищах Тамгалы-Тас и Танбалы и мечеть Хазрет Султан.

А в Астане можно посмотреть монумент «Байтерек», символ независимости Казахстана, добавила Ансталь.

Ранее глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту.ру» Ольга Котельникова в беседе с НСН рассказала, что Краснодарский край удерживает лидерство среди регионов по бронированию отдыха с детьми.