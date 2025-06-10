Названы отели Турции «с самой вкусной едой»

Подписчик «Крыши ТурДома» обратил внимание на «5 видов лосося», которые подают на завтрак в турецком отеле Ethno Belek 5*. Мы предложили аудитории тг-канала прокомментировать его пост и поделиться собственным опытом отдыха в Турции – в каких гостиницах, по их мнению, там кормят вкуснее всего.

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Судя по полученным ответам, туристы высоко оценивают качество и разнообразие еды в отелях Nirvana Dolce Vita 5* (Кемер), Liberty Likya 5* и Sianji Well-being Resort 5* (оба – на Эгейском побережье), Mirage Park Resort 5* (Кемер). Любителям рыбной кухни рекомендуют остановиться в Club Marco Polo Hotel Antalya 5*, в Delphin Imperial Hotel 5* (Лара), ценителям морепродуктов – в Akka Alinda Hotel 5*(Кемер). Один из подписчиков в восторге от «18 видов сыра», которые подают в ресторанах комплекса Rixos Premium Gocek 5* (Фетхие). Не обошли стороной и качество алкоголя, по мнению некоторых, с «элитным спиртным» дело лучше всего обстоит в Maxx Royal, Lujo, в отелях Regnum.

Важное дополнение по теме гастрономии внесли турагенты, участники тг-чата для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0». С их слов, вкусно и разнообразно кормят практически в любом отеле высокого уровня. Кстати, богатый ассортимент не всегда синоним гурманства. Они считают, что любителям вкусно поесть правильнее рекомендовать не отели, а конкретные рестораны на курортах. В Турции сейчас 127 заведений наделены «звездами» гастрономического гида «Мишлен», и в основном они расположены в Стамбуле, а также в Измире и Бодруме. Таким образом, в Анталье, где распространено «все включено», этот формат не прижился.