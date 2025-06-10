Минздрав Турции прокомментировал сообщения о вспышке вируса Коксаки

Министерство здравоохранения Турции опровергло сообщения о якобы резком росте заболеваемостью вирусом Коксаки среди туристов на морских курортах, в частности в Анталье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, комментируя соответствующие сообщения в российских соцсетях.

"В регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости, вызванной вирусом Коксаки. В настоящее время нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в местных гостиницах и учебных заведениях", - отметили в пресс-службе.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщала, что в Турции фиксируются единичные обращения в связи с заболеванием Коксаки, и их количество не больше, чем было в прошлом году.

Вирус Коксаки в основном распространяется среди детей до 10 лет, напомнили в АТОР. Обычно заболевание протекает легко, никакого дополнительного лечения не требуется. Чтобы минимизировать риски заражения, туристам рекомендуется чаще мыть руки.