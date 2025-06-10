Старейший пляж Антальи сделали бесплатным для туристов после бури в соцсетях

Посетителей одного из старейших пляжей Антальи – Мермерли в районе Калеичи – в начале лета ждал неприятный сюрприз. На входе появилась охрана, а плату за посещение подняли до 1000 лир (чуть больше 2000 руб.). Кроме того, подорожали напитки и закуски. В соцсетях появился скрин квитанции, в которой фигурировала сумма в 2000 лир на двоих, после чего в анталийских пабликах началась настоящая буря – мол, пляж всегда был общественным, стоил недорого, а 1000 лир – это чересчур.

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«Были времена, когда он стоил 30 лир. Лет 6–7 назад», «Офигели! В 2021-м был 60 лир, потом 100», – вспомнили и подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

В итоге в происходящее пришлось вмешаться властям Антальи. В официальном пресс-релизе чиновники разъяснили ситуацию. Оказалось, что 28 мая был подписан договор на аренду Мермерли с частной компанией (среди ее бенефициаров, по данным турецких СМИ, двое бывших граждан Ирана, что, видимо, подстегнуло волну возмущения), которая и установила новые расценки. Но после общественного резонанса было принято решение вход на пляж сделать бесплатным, а деньги брать только за пользование лежаками – 500 лир.

«Ежедневная арендная плата за шезлонги была определена эксплуатирующей компанией с учетом арендной платы, применяемой в регионах Кемер, Коньяалты и Лара», – пояснили в администрации курортной провинции.

В апреле губернатор Антальи Хулуси Шахин отмечал, что государство потратило с начала года значительную сумму – более 80 млн лир – на обустройство пляжа Мермерли. При этом реконструкция была необходима: некоторые объекты пришли в негодность, а посетители неоднократно жаловались на горы мусора и крыс.

Ранее TourDom.ru писал, что туристов поразил трехкратный рост цен за посещение пляжей в Турции. Причиной называют повышенный спрос на Курбан-байрам.