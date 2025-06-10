В АТОР ответили, носят ли случаи аллергии на солнце в Турции массовый характер

Туроператоры и страховые компании не фиксируют массовых случаев аллергии у россиян на солнце в Турции. Об этом сообщает 10 июня ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

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Ранее в СМИ появилась информация, что у десятков россиян проявилась аллергия на солнце в Турции.

«Массовых случаев туроператоры и страховые компании не фиксируют, количество обращений в пределах ежегодной нормы», — приводит агентство сообщение АТОР.

По данным страховых компаний, случаи аллергии на солнце встречаются ежегодно, но не в массовом количестве.

Как сообщало турецкое министерство культуры и туризма, в первом квартале 2025 года Турцию посетили чуть более 600 тысяч россиян, что почти на 12 процентов меньше, чем в прошлом году.

В январе страну посетили 203 тысячи россиян, в феврале — более 167 тысяч, в марте — почти 230 тысяч. Таким образом, за первый квартал 2025 года в Турцию прибыли 601 332 россиянина, что на 11,85 процента меньше, чем в первом квартале 2024 года, и на 22,1 процента меньше, чем в 2023 году.