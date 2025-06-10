Российские туристы заняли первое место по численности в Монголии в 2025 году

За 2024 год Монголия приняла 727 400 иностранных туристов, 213 231 из которых – россияне. В национальной ассоциации туризма Монголии рассказали, что привлекает туристов в стране.

Монголия набирает популярность у туристов. Так, в прошлом году Монголию посетили 213 231 россиян, уступив по численности лишь китайцам. В общей сложности за 2024 год Монголия приняла 727 400 иностранных туристов.

В этом году большинство туристов, посетивших Монголию, являются гражданами России, сообщили в национальной ассоциации туризма Монголии.

Как отметили в ассоциации, в основном в страну приезжают жители северных регионов России, поскольку им привычен местный климат.

«Жители приграничных с Монголией российских регионов любят приезжать семьями и небольшими группами на личных автомобилях, предпочитают активный отдых с рыбалкой и охотой", - отметили в объединении туроператоров.

Ранее были названы зарубежные и отечественные направления для бюджетного отдыха, а также популярные у россиян базы отдыха.