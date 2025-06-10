Этим летом из Хабаровска откроют новый международный авиарейс

Частная узбекская авиакомпания Centrum air анонсировала запуск еженедельных рейсов из Самарканда в Хабаровск, начиная с 27 июня. Эксперты полагают, что данное направление может оказаться популярным на фоне уменьшения количества рейсов в Ташкент.

© РИА "ФедералПресс"

«Ранее из Хабаровска в Ташкент выполнялось два рейса в неделю, но сейчас перевозчики оценивают прибыльность, и остался лишь один еженедельный рейс, выполняемый более вместительным самолетом. Вероятно, именно поэтому вторая авиакомпания решила испытать свои силы на маршруте в Самарканд», – сообщила DVHAB представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева.

Второе узбекское направление из Хабаровска будет открыто в конце июня той же авиакомпанией, Centrum air. Планируется, что с 27 июня начнутся полеты в Самарканд, и эти рейсы уже внесены в расписание.

Оценки востребованности маршрута разнятся, но предполагается, что он будет пользоваться спросом в связи с сокращением числа рейсов в Ташкент. Кроме того, некоторые пассажиры используют Узбекистан как транзитный пункт, например, для поездок в Кыргызстан и другие страны СНГ.

Ранее «ФедералПресс» писал, что власти КНР заявили о заинтересованности в развитии туристических связей с Россией. Прямое авиасообщение между Владивостоком и Гонконгом может возобновиться после пятилетнего перерыва.