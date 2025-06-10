Россиянка назвала портящие отдых туристам неприглядные стороны Таиланда

Опытная туристка пять раз съездила в Таиланд и назвала его неприглядные стороны. Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

© Лента.ру

По мнению путешественницы, портящие отдых особенности страны из Юго-Восточной Азии чаще всего скрываются турагентсвами, чтобы не отбить желание от поездки. Например, серьезно испортить отпуск может сезон дождей.

«На Пхукете, Паттайе и в Краби дожди идут с мая по октябрь, на острове Самуй наоборот — сезон дождей с октября по декабрь. Вода может лить несколько дней подряд, море — штормить, а из развлечений остается только торговый центр», — отметила россиянка.

Она сообщила, что из-за плохой ливневой канализации вода задерживается на городских дорогах, превращая их в реки.

Более 916 тыс. россиян посетили Таиланд с начала 2025 года

Главным разочарованием на море женщина назвала медуз, морских ежей и прочих водных обитателей, которые жалят туристов, а также отливы.

«В некоторых местах они настолько сильные, что море отступает на 300-500 метров от берега. Купаться просто негде — надо идти по мокрому песку в поисках воды», — рассказала путешественница.

В городах Таиланда туристы могут столкнуться со стаями собак и зазывалами, которые хватают за руки и тянут в свои заведения без спроса, а на местных дорогах нет тротуаров, поэтому людям приходиться идти по проезжей части вместе с машинами.

«Все эти моменты не перевешивают достоинств азиатской страны. Но лучше планировать поездку и выбирать время года заранее», — пришла к выводу блогерша.

Ранее турист из России побывал в Таиланде и рассказал, как официантки «липнут к мужчинам», раскручивая их на деньги. Он отметил, что местные бары — это суровая индустрия с большой конкуренцией, поэтому девушки могут подраться из-за клиентов.