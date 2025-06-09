Туристам порекомендовали отели Египта с красивым рифом

Одна из причин, по которым туристы выбирают отдых в Египте, – богатый подводный мир Красного моря. Конечно, «поплавать с рыбками» и полюбоваться кораллами можно и на Мальдивах, но поездка обойдется значительно дороже.

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В тг-чате для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0» турагенты поделились советами, какие отели Египта выбирать, чтобы рядом с пляжем был живописный риф. Прежде всего любителям снорклинга рекомендуют обратить внимание на курорт Шарм-эль-Шейх, где в непосредственной близости от пляжей больше колоний кораллов, чем в Хургаде. Номером один по части морских купаний здесь называют гостиничный комплекс Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*, в нем есть и дайв-центр. Более бюджетный вариант – Reef Oasis Beach Resort 4*. В бухте Наама Бей можно рассмотреть Movenpick Resort Sharm El Sheikh Naama Bay 5*, Stella Di Mare Beach Hotel & Spa 5*. К северу от Шарм-эль-Шейха – Concordia El Salam Hotel 5*, Charmillion Club Resort 5*, Rixos Sharm El Sheikh (Adult Only 18+) 5*. В небольшой бухте Эль-Майя, неподалеку от Старого города, советуют рассмотреть гостиницы Seti Sharm 5*, Pickalbatros Palace Resort – Sharm El Sheikh 5*.

В Хургаде пляжи с рифом встречаются в бухте Макади Бей и районе Сахл-Хашиш. Есть также риф Фанадир к северу от курорта. Рекомендуемые гостиницы – Stella Makadi Beach Resort & Spa 5*, Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay 5*, Iberotel Makadi Beach 5*, Pickalbatros Citadel Resort – Sahl Hasheesh 5*, Tropitel Sahl Hasheesh 5*, Pyramisa Sahl Hasheesh 5*, The Desert Rose 5* и другие. На более скромный бюджет можно выбрать варианты 4*: Sunny Days El Palacio Resort & Spa, Hurghada Long Beach Resort, Coral Beach Hurghada Hotel.

Ранее мы писали о рекомендуемых туркомпаниями отелях Египта с пологим входом в воду.