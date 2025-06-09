Туристам в Норвегии придется платить больше за отдых

Норвегия решила присоединиться к ряду европейских стран, вводящих меры против «овертуризма». Власти страны одобрили закон, позволяющий муниципалитетам устанавливать туристический налог на проживание в наиболее посещаемых районах.

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Сбор составит 3% от стоимости ночевки, при этом регионы смогут варьировать его величину в зависимости от сезона. Таким образом, Норвегия последовала примеру Испании, Греции и других государств, где рост туристического потока вызывает всё большее беспокойство у местных жителей.

В 2024 году в стране было зафиксировано рекордное количество бронирований — 38,6 миллиона, что на 4,2% выше прошлогоднего уровня. В частности, жители Тромсё в опросах сообщили о растущем дискомфорте от потока приезжих — так, 77% респондентов признались, что чувствуют усталость от туристов.

Налог начнёт взиматься с гостей при оплате проживания, а все собранные средства направят на развитие инфраструктуры в интересах как туристов, так и местного населения.

Напомним, что названы российские и зарубежные направления для бюджетного отдыха. Укажем, что Калининградская область вырвалась в лидеры по бронированию авиабилетов этим летом.