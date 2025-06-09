Прилетевший из Китая россиянин нарвался на штраф из-за игрушек Лабубу

Россиянин, прилетевший из Китая, был задержан на таможне в Иркутске из-за игрушек Лабубу и нарвался на штраф. Об этом сообщила «Ленте.ру» Федеральная таможенная служба (ФТС).

© Lenta.ru

Уточняется, что сотрудники иркутского аэропорта обнаружили в багаже туриста 282 упаковки с брелоками Лабубу. Мужчина объяснил, что купил популярные игрушки в Пекине и планировал перепродать их в России.

Его багаж весом 46 килограммов изъяли и признали привезенную партию Лабубу коммерческой. Игрушки отправили на экспертизу для оценки их стоимости, а в отношении россиянина возбудили административное дело. Теперь ему грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров.

Ранее российские туристы привезли из Турции детскую одежду, которую конфисковали в аэропорту Екатеринбурга. Общий вес багажа россиян достигал 120 килограммов, сотрудникам таможни они сказали, что являются беженцами.