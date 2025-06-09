Китай ввел безвизовый режим для ряда стран

С 9 июня 2025 года Китай начал экспериментальное внедрение одностороннего безвизового режима для граждан Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна. Об этом сообщает китайская газета Global Times, партнер сети TV BRICS.

© unsplash

Отмечается, что обладатели обычных паспортов из этих стран смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с целью туризма, деловых поездок, посещения родственников, культурного обмена или транзита. Пилотный режим продлится до 8 июня 2026 года.

Таким образом, Китай распространил безвизовый режим на все государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). КНР договорилась о взаимной отмене виз с ОАЭ и Катаром еще в 2018 году.

Официальный представитель МИД страны Мао Нин подчеркнула, что Пекин рад гостям из государств ССАГПЗ. По ее словам, постоянное расширение безвиза демонстрирует стремление Китая быть более открытым для мира.