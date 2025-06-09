Чем привлекает гастротуризм Казахстана

Алматы становится гастрономической столицей Центральной Азии. Город все чаще выбирают путешественники ради смелых вкусов и ярких сочетаний кулинарных традиций. У мегаполиса даже появился свой гастрогид. В него вошли более 140 заведений. Разнообразие вкусов южной столицы Казахстана оценила корреспондент «МИР 24 Александра Салмина.

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Туристы специально едут в эту кофейню попробовать авторские напитки «со вкусом Алматы. Например, холодный чай в виде синей вершины, или раф с домашним жентом национальным десертом из обжаренного пшена.

А это хит кофейни. Латте с клубникой и куртом. Кисло-соленые шарики из творога самое древнее блюдо кочевников с тысячелетней историей. Здесь его измельчают и добавляют в сладкий кофе. Такое сочетание праздник для рецепторов, говорит бариста.

«Эта тема сейчас очень трендовая. Многие казахские ингредиенты берем рядышком на зеленом базаре у частников. Мы считаем, что это самые классные, качественные и вкусные продукты», — Анна Коломийченко, управляющий партнер, бренд-шеф-бариста кофейни.

Напитки с кумысом, иримшиком, тары. Идеи подсказывают воспоминания из детства, новые вкусы и атмосфера города. Здесь часто бывают путешественники из Китая, Индии, Европы, США. И заходят не просто выпить кофе, а будто в гости к алматинцам.

«Сама кофейня у нас расположена в историческом доме это бывший дом ученых, здесь раньше были жилые квартиры, и мы постарались сохранить максимально такие элементы как окна, паркет, камин. Это все настоящее, тут такая мебель у нас есть винтажная. Каждый видит здесь что-то свое», — Олег Зуев, основатель кофейни.

Частица аула среди высоток. Приходя в этот ресторан, гости попадают в бабушкин амбар. Их встречают фермерские инструменты, банки с соленьями и пучки адраспана. Казахи издревле верили, эта трава отгоняет злых духов.

«Идея была передать всем гостям, и местным, и иностранцам эту атмосферу детства, как сбор за столом семьей, друзьями все вместе. Самое главное это кухня народов Казахстана. Есть тот самый известный узбекский плов, наш традиционный бешбармак, есть лагман уйгурский, даже есть корейские блюда у нас», — Сат Нурмаш, директор ресторана.

Традиции здесь смело сочетают с современными решениями. Это привлекает гостей, причем почти половина из них иностранцы. Ресторан вошел в новый гастрогид по Алматы. Эксперты разработали семь «вкусных маршрутов по городу.

«Там есть и классический маршрут, и маршрут очень необычный, связанный с природой, например, с искусством», — Камила Лукпанова, руководитель туристического бюро.

Путеводитель в двух форматах: онлайн и печатный. Тираж 65 тысяч экземпляров. Пока на трех языках казахском, русском, английском. Затем переведут на китайский, арабский, корейский. Каждый сезон маршруты планируют обновлять.

«Понятие гастротуризма сейчас очень популярно во всем мире, потому что недостаточно приезжать и где-то фотографироваться около знаковых мест. Сейчас все путешественники, как молодежь, так и постарше, едут за впечатлениями, а на мой взгляд лучшее впечатление это как раз через ваши вкусовые рецепторы», —рассказала Камила Лукпанова.

У туристов в Алматы еда на втором месте по популярности после природы, говорят эксперты. За год город у гор принял 2 миллиона 300 тысяч человек, почти треть из них иностранные путешественники. Домой они возвращаются не только с сувенирами, но и с любимым вкусом Алматы.

В этом году в городе большое внимание также уделят развитию горной инфраструктуры для пеших туристов, расширению гостиничного фонда и развитию делового туризма.