«Полуголые садятся на дорогие стулья». В Абхазии пожаловались на туристов

Абхазия – одно из популярных среди россиян направлений. Однако местные жители не всегда рады наплыву гостей, особенно, когда они ведут себя неподобающе и неуважительно.

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Владелица одного из гостевых домов Гагры Астанда призналась, что не всегда рада наплыву туристов. Основная причина – в неуважительном отношении к местным жителям и месту, где они отдыхают.

К примеру, женщину не устраивает, что заселившись в номер со стоимость 1500 рублей, туристы требуют сервис как в пятизвездочном отеле.

Кроме того, туристы ведут себя по-хамски, шумят и не реагируют на замечания. Когда ситуация выходит из-под контроля, владелице приходится вызывать милицию.

«Мы к ним со всей душой, а они к нам относятся как к обслуживающему персоналу», - сетует женщина.

Нередко приезжие забывают оплатить счет в кафе, приходят на экскурсии в пьяном состоянии и большую часть поездки просто спят в автобусе, разгуливают в общественных местах в купальниках и в полураздетом виде.

«Заходят полуголые, мокрые и садятся на дорогие стулья, которые затем приходится долго сушить. В трусах, да еще и в мокрых ходить в гости — это ужасное неуважение для любого абхаза», — рассказывает владелец кафе.

Правда, сухумчанин философски смотрит на происходящее. Мужчина признается, что туристов, которые с благодарностью относятся к местным жителям и искренне им улыбаются, большинство.

Ранее россиянка рассказала об отдыхе в Абхазии.