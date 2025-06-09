Россиянка поделилась впечатлением от поездки на озеро Рица в Абхазии

Россиянка поделилась своими впечатлениями после поездки на озеро Рица. Девушка призналась, что живописные пейзажи окрестностей Абхазии затронули ее до глубины души.

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Россиянка рассказала, что осталась под большим впечатлением от поездки в Абхазию. По ее словам, она не ожидала, что природа окажется настолько живописной и волшебной.

Особенно сильно ее впечатлило озеро Рица.

«Озеро, окруженное величественными горами с заснеженными вершинами. Никогда ранее и никогда после я не испытывала таких эмоций от природы», — призналась она.

Наблюдая за водной гладью в полной тишине, туристка не смогла сдержать слез.

Девушка настаивает, что каждый хотя бы раз в жизни должен посетить это место, чтобы испытать незабываемые ощущения.

Между тем, ранее эксперты рассказали, как избежать неприятностей во время отдыха в Абхазии. А жители Абхазии начали жаловаться на туристов.