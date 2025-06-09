Россиянка поделилась впечатлением от поездки на озеро Рица в Абхазии
Россиянка поделилась своими впечатлениями после поездки на озеро Рица. Девушка призналась, что живописные пейзажи окрестностей Абхазии затронули ее до глубины души.
Россиянка рассказала, что осталась под большим впечатлением от поездки в Абхазию. По ее словам, она не ожидала, что природа окажется настолько живописной и волшебной.
Особенно сильно ее впечатлило озеро Рица.
«Озеро, окруженное величественными горами с заснеженными вершинами. Никогда ранее и никогда после я не испытывала таких эмоций от природы», — призналась она.
Наблюдая за водной гладью в полной тишине, туристка не смогла сдержать слез.
Девушка настаивает, что каждый хотя бы раз в жизни должен посетить это место, чтобы испытать незабываемые ощущения.
Между тем, ранее эксперты рассказали, как избежать неприятностей во время отдыха в Абхазии. А жители Абхазии начали жаловаться на туристов.