На Ставрополье планируют открыть авиарейсы в Гюмри

Власти Ставропольского края проработают возможность открытия авиарейсов в армянский город Гюмри.

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«Губернатор [Ставрополья Владимир Владимиров] вместе с коллегами из других регионов принял участие во встрече с вице-премьером Республики Армения Мгером Григоряном. Обсуждены темы культурного обмена, гуманитарного сотрудничества, развития транспортного сообщения. По просьбе армянской стороны будет рассмотрена возможность открытия авиарейсов из края в армянский Гюмри», — сообщается на сайте главы региона по итогам X Российско-Армянского межрегионального форума, прошедшего в Ереване.

По данным краевых властей, в 2024 году товарооборот между Ставропольем и Арменией составил почти 100 миллионов долларов. Основу ставропольского экспорта составляют продукты сельского хозяйства.

На территории Ставропольского края расположено два международных аэропорта — в Ставрополе и Минеральных Водах. При этом аэропорт Минвод является крупнейшим на Северном Кавказе.