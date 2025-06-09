Туристические объекты в Беларуси открыли сезон бесплатных экскурсий

В Беларуси начался сезон бесплатных экскурсий. Жители и гости Минска смогут посетить более тысячи туристических объектов. На одном из них побывала корреспондент «МИР 24 Полина Бабук.

Вероника Вишневская знакомится с киноиндустрией. Каждый день проходила мимо национальной студии и вот зашла внутрь, чтобы увидеть кинокамеру, примерить костюмы и поработать с хлопушкой.

«Я человек еще из Советского Союза, мне нравятся вот эти награды, дипломы, костюмы, которые мы смотрели, детские фильмы. Это все так близко, так дорого. Помню каникулы школьные. Телевизор был черно-белый, всего было пять программ. И это было так мило, а песни мы знали все наизусть, и песню Тортиллы, и песню Буратино. Мне казалось, такие красивые герои», — Вероника Вишневская, турист.

На «Беларусьфильме несколько съемочных павильонов. В самом большом снимают фильмы. Например, здесь работали над картиной «Черный замок по произведению белорусского классика Владимира Короткевича. Этот павильон пользуется наибольшей популярностью у туристов.

«Публика совершенно разная. Это и минчане, и жители республики, и гости нашей страны. Это повод показать, как делалось наше кино, познакомить с его историей. У нас отличные павильоны, в которых собраны и реквизиты, и костюмы. У нас и своя оружейная палата, в которой можно сфотографироваться с исторической саблей», — Елена Турова, художественный руководитель студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм».

Желающих посетить бесплатные экскурсии много. Поэтому записываться на них нужно заранее.

«В акции в этом году участвуют 1413 объектов. Это и историко-культурные объекты, музеи. Промышленный туризм ярко представлен: заводы, фабрики проводят экскурсии на свои объекты. Это и экскурсоводы, которые бесплатно проводят экскурсии для туристов», — Екатерина Алексеева, начальник отдела информационного обеспечения Национального агентства по туризму Беларуси.

Многие предлагают посетителям и дегустацию национальных блюд. В программе есть мастер-классы, викторины и квесты.