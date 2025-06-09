Выросла доля бронирований билетов на Шри-Ланку

Доля бронирований авиабилетов на Шри-Ланку на предстоящее лето выросла в России в два раза по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс" (текст есть у ТАСС).

"Лидером по темпам роста стала Шри-Ланка - доля бронирований увеличилась в два раза к прошлому лету. Существенный прирост также показали Сейшелы (+97%), Иордания (+62%), Япония (+60%) и Танзания (+59%)", - рассказали эксперты.

По данным сервиса, в десятку самых быстрорастущих направлений также вошли Канада (+56%), Марокко (+52%), Китай (+49%), Мальдивы (+47%) и Сингапур (+40%).

В целом этим летом доля зарубежных бронирований выросла на 5 процентных пунктов и составила 31% от всех купленных билетов. Дольше всего путешественники планируют отдыхать в Японии - в среднем две недели. В топ-3 по продолжительности отпусков также вошли Китай (11 ночей) и Мальдивы (9 ночей).

По доле бронирований с детьми первое место занимают Мальдивы - 20% от всех перелетов туда пришлось на семейных пассажиров, сообщили в компании.