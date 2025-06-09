Путешественник вернулся в Россию после жизни в Азии и загрустил

Опытный путешественник Алексей Кутовой вернулся в Россию после двух с половиной лет жизни в Азии и признался, что некоторые вещи вызвали у него грусть. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказал, что он начал скучать по улыбчивым азиатам, вкусному вьетнамскому кофе, бесконечному шуму на улицах, прогулкам и пробежкам у моря, спонтанным знакомствам с другими путешественниками и местной кухне.

«Но больше всего я скучаю по ощущению себя кочевником. Это дает мне какое-то чувство уникальности, — я в своей тарелке», — добавил россиянин.

По его словам, в России это чувство быстро уходит.

«Ты понимаешь, что всем не важно, где ты был, что ты видел, какие невероятные приключения пережил. Все как жили, так и живут свои жизни, и каждый считает себя особенным. Я же, наоборот, перестаю ощущать себя таковым, потому что мне кажется, что я вернулся домой и теперь "как все"» — пояснил путешественник.

Кутовой также отметил, что на родине с момента его отъезда произошло много изменений: его район стал выглядеть гораздо уютнее — там появились новые дома, школы и парки, стал лучше сервис.

«Но в целом, жизнь как будто та же, что и раньше», — заключил автор.

Ранее этот же путешественник раскрыл источник денег на поездки по миру. Он отметил, что уже почти шесть лет получает доход с ведения блогов.