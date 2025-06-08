Топ-10 направлений на июньские праздники

На следующей неделе нас ждет три рабочих дня. А в праздничные выходные дни с 12 по 15 июня можно отправиться в короткое путешествие. Куда планируют поехать россияне? В топ-10 направлений - лидеров спроса: Турция (32,7% - доля от общего объема продаж), Россия (28,1%), Египет (11,6%), Абхазия (6,8%), ОАЭ (5,5%), Таиланд (4,2%), Китай (2,6%), Тунис (1,9%), Вьетнам (1,8%), Мальдивы (1,4%). Таковы данные подготовленной специально для "Российской газеты" аналитики ресурса "Слетать.ру", агрегирующего предложения более 350 туроператоров.

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Средний чек вырос по всем направлениям. Но больше других, как следует из данных, существенно подорожали туры в Турцию - на 16,4%, в Египет - на 29,3%. И только в Таиланде средний чек снизился на 9,4%.

Топ-5 внутренних направлений, куда планируют отправиться россияне с 12 по 15 июня этого года - Краснодарский край (39,2%), Санкт-Петербург (8,3%), Кавказские Минеральные воды (7,7%), Крым (7,2%), Калининградская область (7%). Годом ранее в лидерах помимо Краснодарского края, Санкт- Петербурга, Крыма и Минвод, был Дагестан и Подмосковье.

В топ-5 городов вылета для путешествий с заездами с 12 по 15 июня входят Москва (38,1%), Санкт-Петербург (12,2%), Екатеринбург (8%), Самара (3,1%), Казань (2,8%). По информации собкоров "РГ", на период праздников и ПМЭФ раскуплены все билеты в Санкт-Петербург - не осталось мест из Москвы ни в поездах, ни в самолетах.

Если вы заранее не купили авиабилеты в Сочи, а самолетом быстрее всего добраться до курортов Краснодарского края, то придется серьезно раскошелиться. Так, на 11 -12 июня, самые дешевые билеты из аэропортов Москвы, по данным avia.tutu.ru, начинаются от 15 262 рублей в одну сторону. Минимальная цена самого дешевого обратного билета на 15 июня - 15 956 рублей.

Туристы в путешествиях по России планируют остановиться в отелях в отелях 3* - 49,6%, и в отелях 4* - 30,8%. Выбирая питание в местах размещения, многие туристы берут только завтраки (22,4%). Годом ранее в лидерах был полный пансион (20,2%).

По оценке "Слетать.ру", забронировать тур в Краснодарский край на двоих стоит на 7 ночей с вылетом 11-12 июня из Москвы и проживанием в отеле 4* с завтраками можно от 75 150 рублей.

При анализе статистики "Слетать.ру" бросается в глаза несколько трендов. Во-первых, туристы стали экономить на отдыхе в России, все чаще выбирая недорогие отели и туры "без питания".

И, во-вторых, на зарубежные туры средние траты либо меньше, чем год назад, либо незначительно больше. Так, в июне средний чек 7-дневного тура с перелетом в Турцию составляет 214 300 рублей (+6,9% к прошлому году).