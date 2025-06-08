Топ-10 направлений на июньские праздники

Исследование: топ-10 направлений поездок россиян на июньские праздники
На следующей неделе нас ждет три рабочих дня. А в праздничные выходные дни с 12 по 15 июня можно отправиться в короткое путешествие. Куда планируют поехать россияне? В топ-10 направлений - лидеров спроса: Турция (32,7% - доля от общего объема продаж), Россия (28,1%), Египет (11,6%), Абхазия (6,8%), ОАЭ (5,5%), Таиланд (4,2%), Китай (2,6%), Тунис (1,9%), Вьетнам (1,8%), Мальдивы (1,4%). Таковы данные подготовленной специально для "Российской газеты" аналитики ресурса "Слетать.ру", агрегирующего предложения более 350 туроператоров.
Средний чек вырос по всем направлениям. Но больше других, как следует из данных, существенно подорожали туры в Турцию - на 16,4%, в Египет - на 29,3%. И только в Таиланде средний чек снизился на 9,4%.
Топ-5 внутренних направлений, куда планируют отправиться россияне с 12 по 15 июня этого года - Краснодарский край (39,2%), Санкт-Петербург (8,3%), Кавказские Минеральные воды (7,7%), Крым (7,2%), Калининградская область (7%). Годом ранее в лидерах помимо Краснодарского края, Санкт- Петербурга, Крыма и Минвод, был Дагестан и Подмосковье.
В топ-5 городов вылета для путешествий с заездами с 12 по 15 июня входят Москва (38,1%), Санкт-Петербург (12,2%), Екатеринбург (8%), Самара (3,1%), Казань (2,8%). По информации собкоров "РГ", на период праздников и ПМЭФ раскуплены все билеты в Санкт-Петербург - не осталось мест из Москвы ни в поездах, ни в самолетах.
Если вы заранее не купили авиабилеты в Сочи, а самолетом быстрее всего добраться до курортов Краснодарского края, то придется серьезно раскошелиться. Так, на 11 -12 июня, самые дешевые билеты из аэропортов Москвы, по данным avia.tutu.ru, начинаются от 15 262 рублей в одну сторону. Минимальная цена самого дешевого обратного билета на 15 июня - 15 956 рублей.
Туристы в путешествиях по России планируют остановиться в отелях в отелях 3* - 49,6%, и в отелях 4* - 30,8%. Выбирая питание в местах размещения, многие туристы берут только завтраки (22,4%). Годом ранее в лидерах был полный пансион (20,2%).
По оценке "Слетать.ру", забронировать тур в Краснодарский край на двоих стоит на 7 ночей с вылетом 11-12 июня из Москвы и проживанием в отеле 4* с завтраками можно от 75 150 рублей.
При анализе статистики "Слетать.ру" бросается в глаза несколько трендов. Во-первых, туристы стали экономить на отдыхе в России, все чаще выбирая недорогие отели и туры "без питания".
И, во-вторых, на зарубежные туры средние траты либо меньше, чем год назад, либо незначительно больше. Так, в июне средний чек 7-дневного тура с перелетом в Турцию составляет 214 300 рублей (+6,9% к прошлому году).