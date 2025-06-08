Опрос показал, заинтересованы ли туристы в отдыхе в ОАЭ летом

Выгодные цены на летние туры в ОАЭ – недостаточный стимул для большинства туристов, чтобы предпочесть поездки в жаркий сезон зимнему отдыху в ближневосточной стране. Это показали результаты опроса, предложенного аудитории тг-канала «Крыша ТурДома».

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60% принявших в нем участие на вопрос «Будете ли бронировать летний отдых в ОАЭ со скидкой?» ответили «Нет, отдых в "сауне" не для меня». В комментариях обращают внимание не только на высокую температуру воздуха, но и на влажность, характерную для Эмиратов в летние месяцы, из-за чего жара переносится хуже: «Дышать нечем, очки запотевают, голова кружится…», «Была пару раз в июне – очень тяжело, влажность, в море волны и вода не спасает от жары, так как теплая». Лишь 6% отметили, что предпочитают летние ОАЭ, так как это выгодно по цене. Еще 5% выберут отдых летом при условии наличия охладителей воды в бассейнах отеля. А 9% готовы купить тур, если он обойдется как минимум вдвое дешевле, чем зимой.

Поводом для опроса стали существенные скидки, предлагаемые сейчас на турпакеты даже в люксовые отели Дубая. Например, отправиться 19 июня на 8 ночей из Москвы в The Ritz Carlton реально за 266 тыс. руб. на двоих. В гостиничный комплекс Taj Exotica на Пальмовом острове Дубая – за 170 тыс. руб., в The Retreat Palm Dubai (также на Palm Jumeirah) – за 145 тыс. руб. Зимой столь доступных ценников на престижные «пятерки», конечно, ждать не стоит. Сторонники более экономичных летних поездок рекомендуют в комментариях не зацикливаться на пляжном отдыхе, а посвятить время шопингу в кондиционируемых ТЦ или посещению развлекательных центров, где также можно проводить время в комфортной прохладе.

Опрос был предложен подписчикам нашего тг-канала утром 8 июня. В течение дня в нем приняло участие более 2100 человек.