Турецкий отель отверг обвинения блогерши в «некачественном сервисе»

Российская блогерша взбудоражила соцсети видеороликами о «незадавшемся отдыхе» в отеле Ethno Belek 5* (Турция).

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Как утверждает Дарья, ее бойфренд, хоккеист екатеринбургского клуба «Горняк-УГМК» Максим Войтович, отравился в гостиничном ресторане на 5-й день их совместного пребывания в отеле. Молодого человека пришлось госпитализировать на одну ночь. Пара попросила предоставить им «в качестве компенсации» 4 дополнительных дня проживания, но получила отказ. А не сойдясь в цене с отелем на продление отдыха за свой счет, со скандалом выехала на родину. Дарья обвиняет персонал в «плохом сервисе и грубости».

Директор Ethno по продажам и маркетингу в РФ и странах СНГ Адем Чичек в беседе с корреспондентом TourDom.ru выразил недоумение претензиями туристов. По его словам, пара уже по приезде в отель вела себя вызывающе, безосновательно требовала к себе некоего «особого отношения». Еще до инцидента блогерша намекала, что рассчитывает на апргейд номера – гости полагали, что им предложат разместиться на вилле.

«Возможно, мы бы и пошли навстречу, но гостиничный комплекс сейчас заполнен», – комментирует топ-менеджер.

Что же касается отравления, то ни от одного из гостей в тот день не поступало сходных жалоб. Скорее всего, речь идет об индивидуальной непереносимости некоторых продуктов (молодой человек заказал в ресторане рыбу. – Ред.). Адем Чичек подчеркнул, что все блюда ежедневно и неоднократно проходят проверку в специальной лаборатории отеля, за их качеством и безопасностью тщательно следят. В компенсации за отравление якобы по вине гостиницы отдыхающим было резонно отказано – ввиду полной необоснованности таких предположений, пояснил представитель Ethno.