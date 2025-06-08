Цена билета в полторы зарплаты: как прошел первый международный авиарейс

65 лет назад самолет Ил-18 выполнил первый международный рейс Шереметьево — Шенефельд (Германия). О важности этого события «Вечерней Москве» рассказал член Общественного совета Росавиации и Ространснадзора Олег Смирнов.

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Исторический момент

На борту находились дипломаты, представители прессы и первые международные пассажиры. Летели «Аэрофлотом», который в те годы активно расширял географию своих маршрутов.

«Ранее международные рейсы отправлялись в основном из аэропорта Внуково. Когда построили Шереметьево, было принято решение сосредоточить все полеты за рубеж именно там», — рассказывает Олег Смирнов.

Перелет в Берлинский международный аэропорт Шенефельд стал политическим жестом. В условиях нарастающей конфронтации с Западом СССР стремился демонстрировать техническую независимость.

«К полету за рубеж экипаж готовился тщательно, штудируя международные правила по преодолению воздушных пространств других государств. Цены на рейсы были фиксированные и не менялись в зависимости от дня недели, времени, сезона», — дополняет Олег Смирнов.

Стоимость билета зависела от расстояния до пункта назначения. Для сравнения: средняя зарплата в СССР в 1960 году составляла около 73 рублей, а цена на рейс до Берлина была примерно 100 рублей.

Требования на высоте

Пилоты и стюардессы должны были в идеале знать английский язык. А самолеты летали комфортабельные, ведь международные полеты были «лицом» государства. Рейс Шереметьево — Шенефельд стал первой ласточкой международного авиасообщения. Вскоре были открыты маршруты в другие страны Восточной Европы, а после и в Азию.

Прямая речь

Олег Пантелеев, авиаэксперт, исполнительный директор авиакомпании:

«В 1960 году терминалы только строились, поэтому рейс был выполнен с «чистого» поля: пассажиры выходили из здания аэропорта и без всяких автобусов загружались на борт. В это же время был введен в эксплуатацию пассажирский павильон — двухэтажное строение с мраморными лестницами. Необычной была и крыша: по ее периметру разместилась смотровая площадка».

Всегда безупречны

При первом полете из аэропорта Шереметьево 1 июня 1960 года стюардессы авиакомпании «Аэрофлот» носили форму, соответствующую стилю и духу послевоенной эпохи СССР, с упором на строгость, элегантность и функциональность. Она включала в себя приталенный жакет, юбку-карандаш (обычно до колена или чуть ниже), блузку и пилотку или шапочку. Наиболее распространенными цветами были синий, серый и иногда зеленый. Блузки выбирали белого цвета. Для жакетов и юбок использовались шерстяные или полушерстяные ткани. Блузки шились из хлопчатобумажных материалов. На обязательных пилотках или шапочках, как правило, размещалась эмблема авиакомпании — крылья, серп и молот. Кроме того, бортпроводницы могли носить перчатки, шарфики и туфли на небольшом каблуке. Внешний вид стюардесс должен был вызывать доверие, ассоциироваться с дисциплиной.