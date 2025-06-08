В следующем году из Сочи отправятся морские круизы в четыре страны

С 4 марта по 26 мая 2026 года Astoria Grande приглашает в путешествия по новым направлениям. В официальном Telegram-канале круизного лайнера доступна информация о бронировании круизов на новый сезон.

© runews24.ru

Первый 10-дневный круиз, посвященный Греции, начнется 4 марта 2026 года. Маршрут включает остановки в Салониках, Волосе и Афинах. С 14 марта стартует двухнедельное путешествие, которое охватит Турцию, Египет и Израиль. В программу включены как пляжный отдых, так и экскурсии.

С 28 марта запланирован 11-дневный круиз по турецкому побережью. Путешественники смогут посетить Бодрум и Мармарис, насладиться термальными источниками и окунуться в атмосферу восточных базаров. 8 апреля стартует пасхальный круиз, который направится к берегам Афона.

18 апреля начнется тур в Грузию с двухдневной остановкой в Батуми. Путешествие по греческим островам Миконос, Родос и Санторини, посещение Афин запланировано на 16 мая.

Стоимость круизов уже включает оформление греческой визы. Стоимость путешествия по новым направлениям начинается от 145,6 тысячи рублей.

Напомним, что пляжи в турецком Бодруме пустуют из-за рекордно высоких цен. Въезд в Россию по QR-коду введут для граждан ряда стран.