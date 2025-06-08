Как рост цен на турецких курортах повлиял на число путешественников

В сети распространяется информация о том, что в текущем сезоне на турецких курортах непривычно малолюдно. Отток туристов во многом связан с резким повышением цен, которое отпугивает даже местных жителей. Об этом сообщает портал «Южный Федеральный» со ссылкой на турагентов.

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Один из них проехал свыше 700 километров вдоль побережья от Стамбула до Мармариса и удивился отсутствию большого числа туристов на популярных локациях. По словам турагента, такая ситуация нетипична для начала лета.

Как отметил глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз, общий турпоток снизился на 19%. Число туристов из Германии упало на 33%, из России - на 20%. Путешественники, привыкшие к стабильно доступным ценам на курортах, теперь стали воспринимать Турцию как дорогое направление. На сегодняшний день основные конкуренты Турции - Египет, Греция, Испания, Италия, Португалия и Тунис.