Туристов возмутили платные пляжи в Турции

Российские туристы с удивлением отметили, что на частных пляжах турецких курортов существенно выросли цены. В соцсетях напомнили, что на нынешней неделе мусульмане отмечают Курбан-байрам, и посоветовали не пользоваться платными шезлонгами, а найти удобное место на побережье, где можно беспрепятственно купаться и загорать.

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«Если человек готов платить 200+ евро за пляж, то может сразу выбрать классный отель с классным пляжем», – написали в комментариях в телеграм-канале «Крыша ТурДома».

Традиционно в Курбан-байрам на родину приезжают турки, проживающие в Европе, которых считают весьма платежеспособными. Вот операторы многих пляжей и воспользовались праздником, чтобы повысить цены на услуги. В турецкой прессе подсчитали, что плата за отдых выросла в среднем втрое по сравнению с прошлым годом.

В Бодруме посещение модного Buddha Bar Beach стоит 225 евро – в этой цене входная плата и обязательный выбор напитков с закусками. Провести день на пляже Мачакызы обойдется в 230 евро с человека с учетом 15-процентной таксы за обслуживание. В отеле Kuum Hotel & Spa на пляже действует обязательный лимит расходов в 9 тыс. руб. в пересчете с турецких лир для посетителей со стороны. Плата за посещение пляжа Лукка отеля Mandarin Oriental составляет 100 евро, если турист не проживает в гостинице. В стильном пляжном клубе Sarnıç Beach Club на территории отеля Moon Beach заявляют о бесплатном посещении, но потратиться и там придется – минимум заказов определен в 5 тыс. руб.

Кусаются цены за комфортный пляжный отдых и на курортах в Чешме. Премиум-билет в Fly-Inn Beach стоит 11 тыс. руб. На пляже Boheme Beach плата за вход не взимается, но действует лимит расходов в 7 тыс. руб. Вход на Sole & Mare Beach – 3,5 тыс. руб. с человека. В списке пляжей, где придется раскошелиться, – Biblos Resort Alaçatı, White Beach и другие.

Среди доступных вариантов назван пляж Camel Beach в Фетхие и Aida Beach в Мармарисе, где при входе туристы платят 1,4–1,5 тыс. руб.

Впрочем, надежды владельцев пляжных клубов на рост доходов не оправдались. Местные издания отметили, что впервые на Курбан-байрам на пляжах Бодрума пусто. На центральных пляжах Кумбахче, Пашатарласы и Гюмбет лежаки пустуют, а отели заполнены не более чем на 60%. Как правило, туристы из России отдыхают по турам «все включено», куда уже входит стоимость пляжей.

Ранее TourDom.ru писал, что летний сезон в Турции начался без скидок на турпакеты.