Россиянам с 5-летними паспортами объяснили правила въезда во Францию

У обладателей французской визы в 5-летнем паспорте старого образца есть возможность попасть в страну, если разрешение было получено до 1 июня 2025 года. Загранник должен быть действительным 3 месяца после предполагаемой даты выезда из Франции. Такое разъяснение появилось в системе IATA, являющейся ориентиром для авиаперевозчиков о правилах въезда в разные страны.

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Официальная формулировка должна помочь россиянам, у которых в последние недели возникали проблемы с поездкой во Францию при отсутствии биометрических паспортов. Они понадеялись на уведомление от визового центра VMS, что французскому пограничному контролю было дано указание принимать 5-летние загранпаспорта с разрешениями, выданными до 3 мая.

Туристы поделились в соцсетях историями, что паспорта-пятилетки и визы в них признавали недействительными. Авиакомпания Turkish Airlines отказывалась регистрировать туристов на рейсы из Стамбула. Французские же пограничники разворачивали граждан РФ с такими документами на КПП, а тех, кто скандалил, задержала полиция.

В пабликах также напомнили, что можно путешествовать с двумя документами. Когда виза стоит в 5-летнем паспорте, в котором не осталось чистых страниц для отметок на погранконтроле, а документ действителен, то туристы предъявляли для штампов 10-летний загранпаспорт. Такой вариант для Франции будет возможен только при наличии визового разрешения от этой страны до 1 июня, а, к примеру, не той же Италии. Обозначенная схема проходила как на границе, так и при посадке в самолет, заселении в отеле.

Ранее TourDom.ru писал, что туристке с пятилетним паспортом оформили полугодовую мультивизу – у нее на шенгене стоит дата выдачи 13 мая. Было сделано предположение, что власти Франции приняли какие-то дополнительные решения по поводу небиометрических паспортов граждан РФ.