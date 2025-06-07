«Пьют водку как воду». Что думают мексиканцы о российских девушках

Тревел-блогерша из России Марина Ершова, путешествуя по стране Южной Америки, узнала, как местные относятся к русским девушкам. Своим мнением туристка поделилась в блоге на платформе «Дзен».

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Путешественница описала один из пяти стереотипов о россиянках, в которые верят мексиканцы, словами «пьют водку как воду». Она отметила, что жители Мексики думают, будто все жители России обязательно выпивают, а если нет — то это вызывает у них «когнитивный диссонанс».

Еще одним распространенным заблуждением туристка назвала холодность соотечественниц.

«В их представлении русская женщина — это такая ледяная принцесса: не улыбается, говорит мало, и вообще все время выглядит так, будто ее раздражает чья-то жизнь. Мексиканцы привыкли к танцам. Поэтому, если ты не хлопаешь в ладоши и не обнимаешь каждого при встрече — значит, "немного странная"», — рассказала Ершова.

Также иностранцы уверены, что все россиянки ищут себе в других странах богатого мужа и якобы умеют обращаться с огнестрельным оружием, а также будто бы в России только зима и медведи.

«Да, стереотипы есть — где-то смешные, где-то раздражающие, где-то унизительные. Хочется встать, поднять руку и сказать: "Мы разные! Мы не шаблон из кино. Мы интересные, смелые, умные, и да — мы умеем улыбаться, но искренне, когда оно того стоит"», — отметила инфлюэнсерка.

Ранее Ершова отметила, что брак с мексиканцем может быть полон сюрпризов. Она рассказала, что мужчины в Мексике все время танцуют и поют, а лечиться предпочитают только витамином C.