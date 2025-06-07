Какие туроператоры возобновили продажу туров в Израиль

Российские туроператоры возобновили продажу туров в Израиль
Почти после двухлетней паузы российские туроператоры возобновили продажу туров в Израиль, которая была прервана осенью 2023 года после обострения палестино-израильского конфликта. Предложения появились на сайтах как минимум двух туроператоров, после того как генеральный директор Минтуризма Израиля Дани Шахар в интервью ТАСС рассказал об «отмене эмбарго». По его словам, сохраняется только рекомендация избегать опасных районов.
На сайте Минэкономразвития, указаниями которого руководствуются российские туроператоры, новой информации об Израиле пока нет. Последняя публикация датирована 17 марта и адресована туристам.
«Обращаем внимание, что при поездках в Израиль гражданам России рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности… Следует избегать посещения районов, граничащих с Сирией, Ливаном, а также Сектором Газа и западным берегом реки», – предупреждает министерство (ранее аналогичное сообщение выпустил МИД. – Ред.).
Тем не менее, по данным редакции, разрешение возобновить продажи туров в Израиль туроператоры действительно получили. Туристов планируют отправлять в Израиль, в частности, на новом еженедельном рейсе из Москвы в Эйлат, который авиакомпания Red Wings начнет выполнять с 12 июня. Такие туры появились на сайте Fun&Sun.
«Мы полетим на блоках Red Wings. Тур на неделю стоит от 103 тыс. руб. на человека», – подтвердили «ТурДому» в офисе туроператора.
Свои предложения уже опубликовал также «Интурист» – у него туры в Израиль доступны с 19 июня по цене от 226 тыс. на двоих.
Ранее мы писали, что турбизнес добивается от Минэкономразвития официальной отмены рекомендации приостановить продажу туров в Израиль.