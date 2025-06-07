Какие туроператоры возобновили продажу туров в Израиль

Почти после двухлетней паузы российские туроператоры возобновили продажу туров в Израиль, которая была прервана осенью 2023 года после обострения палестино-израильского конфликта. Предложения появились на сайтах как минимум двух туроператоров, после того как генеральный директор Минтуризма Израиля Дани Шахар в интервью ТАСС рассказал об «отмене эмбарго». По его словам, сохраняется только рекомендация избегать опасных районов.

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На сайте Минэкономразвития, указаниями которого руководствуются российские туроператоры, новой информации об Израиле пока нет. Последняя публикация датирована 17 марта и адресована туристам.

«Обращаем внимание, что при поездках в Израиль гражданам России рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности… Следует избегать посещения районов, граничащих с Сирией, Ливаном, а также Сектором Газа и западным берегом реки», – предупреждает министерство (ранее аналогичное сообщение выпустил МИД. – Ред.).

Тем не менее, по данным редакции, разрешение возобновить продажи туров в Израиль туроператоры действительно получили. Туристов планируют отправлять в Израиль, в частности, на новом еженедельном рейсе из Москвы в Эйлат, который авиакомпания Red Wings начнет выполнять с 12 июня. Такие туры появились на сайте Fun&Sun.

«Мы полетим на блоках Red Wings. Тур на неделю стоит от 103 тыс. руб. на человека», – подтвердили «ТурДому» в офисе туроператора.

Свои предложения уже опубликовал также «Интурист» – у него туры в Израиль доступны с 19 июня по цене от 226 тыс. на двоих.

Ранее мы писали, что турбизнес добивается от Минэкономразвития официальной отмены рекомендации приостановить продажу туров в Израиль.