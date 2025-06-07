В Израиле назвали самые популярные направления у туристов из России

В Минтуризме Израиля назвали самые популярные направления у туристов из России
Мертвое море и Эйлат стали самыми популярными направлениями в Израиле у российских туристов. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор Минтуризма страны Дани Шахар.
"Привлекательнее всего для российских туристов может быть возможность приехать к нам в теплые края в зимний период. Например, на Мертвое море и в Эйлат. Также это Иерусалим со всеми его археологическими и историческими достопримечательностями. Я бы добавил в этот список еще Хайфу - это тоже морской город, известный своими садами. Другое хорошее место с развитой инфраструктурой - это пустыня Негев", - сказал он.
Шахар обратил внимание,что в ходе беседы с туроператорами было еще раз отмечено, что российские туристы делятся на две категории.
"Одна из них - это очень богатые туристы. Мы знаем, что предложить им и в Тель-Авиве, и в Иерусалиме. Это шикарные пятизвездочные гостиницы и соответствующее обслуживание. Также средний класс сравнительно недорого сможет получить в Израиле все, в чем нуждается турист", - пояснил он.
Гендиректор Минтуризма Израиля также указал, что в Израиле от трети до половины населения говорят на русском языке.
"Это позволит туристам из России понимать все и общаться. И российских туристов в Израиле очень любят. Конечно, очень важно и то, что гражданам РФ не нужна виза, они могут приезжать достаточно свободно", - констатировал Шахар.