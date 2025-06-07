Опрос показал, куда полетят россияне этим летом

Спрос россиян на авиабилеты в Париж и Барселону на предстоящее лето вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в то же время популярность Сеула и Тбилиси снизилась примерно на 20%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Серьезно вырос интерес к Европе: в Париж и Барселону уже собирается вдвое больше российских путешественников, чем прошлым летом. Во столько же раз более популярным стал Алматы. Также увеличился спрос на перелеты в Минск (+38%) и Анталью (+19%). А вот остальные города пока привлекают меньше туристов: доля Сеула снизилась на 20%, а Тбилиси - на 17%", - отмечают эксперты.

Самым популярным зарубежным направлением на лето стал Ереван: 7,9% авиазаказов приходятся на столицу Армении - это на 17% пунктов (п.п.) меньше, чем годом ранее. Также спросом у туристов пользуются Стамбул (6,6%, +12 п.п.) и Баку (5%, спрос упал в два раза). Кроме того, в топ-10 вошли Минск (4%), Париж (3,8%), Анталья (3,2%), Тбилиси (2,9%), Алма-Ата (2,8%), Барселона (2,7%) и Сеул (2,3%).

Внутри России в этом году "все рекорды бьет Калининград": по сравнению с прошлым летом популярность города выросла в четыре раза, сейчас он занимает первую строчку рейтинга с долей 21,4%. Далее следуют Москва (17,3%) и Санкт-Петербург (8,7%). Спрос на перелеты в обе столицы снизился на 22% и 15% соответственно, отмечается в исследовании.

По данным сервиса, в список востребованных направлений этого лета также вошли Сочи (8,4%), Владивосток (4,6%), Минеральные Воды (2,9%), Петропавловск-Камчатский (2,7%), Казань (2,2%), Екатеринбург (2,1%) и Махачкала (2,0%).