РФ добивается диалога с США о возобновлении прямого авиасообщения

Рябков: РФ добивается начала диалога с США о возобновлении прямого авиасообщения
Москва добивается начала предметного диалога с Вашингтоном по вопросу возобновления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Остается ряд застарелых проблем, где заметного сдвига добиться пока не удается. Например, тяжело идет разговор об облегчении для сотрудников российских загранучреждений нотификационного режима поездок за пределы разрешенной 25-мильной зоны вокруг места расположения дипломатической или консульской миссии. Американцы изначально противились обсуждению вопроса о возвращении незаконно конфискованных объектов российской дипломатической недвижимости, но в результате кропотливой работы наших переговорщиков согласились подумать над дорожной картой по этому вопросу", - отметил Рябков. "Мягко говоря, без энтузиазма пока воспринимается российское предложение возобновить прямое авиасообщение между нашими странами, но мы не оставляем усилий вовлечь американскую сторону в предметный диалог и по данному сюжету. Так что забот по расчистке накопившихся завалов очень много. Сроки следующего раунда консультаций по раздражителям пока обсуждаются", - добавил замминистра.
Рябков также отметил, что в соответствии с поручениями президентов нормализовать деятельность дипмиссий России и США состоялись два раунда двусторонних экспертных консультаций по устранению раздражителей "с целью улучшения условий функционирования диппредставительств обеих стран".
"В практическом плане удалось согласовать и провести обмен нотами о беспрепятственном финансировании и гарантированных переводах средств, номинированных в долларах США, для дипломатических представительств двух стран. Есть определенные подвижки по визовому оформлению, которое в прежних условиях порой растягивалось до полутора-двух лет", - добавил он.