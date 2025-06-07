РФ добивается диалога с США о возобновлении прямого авиасообщения

Москва добивается начала предметного диалога с Вашингтоном по вопросу возобновления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Остается ряд застарелых проблем, где заметного сдвига добиться пока не удается. Например, тяжело идет разговор об облегчении для сотрудников российских загранучреждений нотификационного режима поездок за пределы разрешенной 25-мильной зоны вокруг места расположения дипломатической или консульской миссии. Американцы изначально противились обсуждению вопроса о возвращении незаконно конфискованных объектов российской дипломатической недвижимости, но в результате кропотливой работы наших переговорщиков согласились подумать над дорожной картой по этому вопросу", - отметил Рябков. "Мягко говоря, без энтузиазма пока воспринимается российское предложение возобновить прямое авиасообщение между нашими странами, но мы не оставляем усилий вовлечь американскую сторону в предметный диалог и по данному сюжету. Так что забот по расчистке накопившихся завалов очень много. Сроки следующего раунда консультаций по раздражителям пока обсуждаются", - добавил замминистра.

Рябков также отметил, что в соответствии с поручениями президентов нормализовать деятельность дипмиссий России и США состоялись два раунда двусторонних экспертных консультаций по устранению раздражителей "с целью улучшения условий функционирования диппредставительств обеих стран".