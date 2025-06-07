В России сняли эмбарго на продажу туров в Израиль

Эмбарго для российских компаний на продажу туров в Израиль снято, в силе остается только рекомендация избегать опасных районов. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор Минтуризма Израиля Дани Шахар.

В октябре 2023 года Министерство экономического развития и торговли РФ рекомендовало туристическим операторам и агентствам приостановить продажу туров в Израиль и ряд соседних стран на фоне обострения обстановки в регионе.

"Формулировка о ситуации в сфере безопасности, которая была опубликована сразу после 7 октября, изменена практически полностью. Это уже не запрет на продажу туров и посещение страны", - пояснил Шахар.

По его словам, недавно в Минэкономразвития в письменной форме сообщили туроператорам, что "нет никакого запрета продавать туры в Израиль". При этом есть только "рекомендация не приближаться к опасным районам".

Генеральный директор Минтуризма Израиля выразил уверенность, что в целом в стране "обстановка полностью безопасная", а у обозначенных приграничных районов "туристических мест попросту нет".