Израиль обсуждает увеличение числа авиарейсов в Россию

Власти Израиля обсуждают с несколькими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в Россию. При этом один перевозчик уже готов к этому, рассказал гендиректор Минтуризма Израиля Дани Шахар.

Он добавил, что Тель-Авив ведет диалог с перевозчиками в том числе о возможности запуска комбинированных перелетов – через аэропорт Бен-Гурион в Эйлат.

"Я сюда приехал специально, потому что я чувствую, что именно сейчас создалась подходящая обстановка для развития туризма между Израилем и Россией и увеличения туристического потока. Тем более, совсем скоро состоится первый полет авиакомпании Red Wings в Эйлат", – приводит ТАСС слова Шахара.

Глава Минтуризма подчеркнул, что увеличение количества рейсов будет возможно при поддержании роста туристического потока.

Шахар рассказал, что граждане РФ почти всегда получают разрешение на въезд в Израиль, выдающееся в электронном виде. В частности, после введения ETA-IL в Израиль въезжало примерно семь тысяч российских туристов в месяц. При этом данное количество увеличивается.

Ранее туристическое управление Таиланда заявило, что не планирует менять условия безвизового режима для россиян и иных туристов. В организации также выразили уверенность, что 60-дневный безвизовый режим для россиян сохранится и в 2026 году.

В свою очередь, власти Гвинеи рассматривают введение безвизового режима для граждан России при увеличении туристического потока.