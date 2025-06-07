Почему россияне массово едут в Японию и что поражает их больше всего

Япония как магнит притягивает россиян своей невероятной природой, древней культурой, «анимешными» видами и вкусной и экстравагантной едой. В 2024 году турпоток туда вырос в 2,3 раза. О том, чем Страна восходящего солнца выделяется на фоне остальных любимых соотечественниками азиатских направлений, что обязательно нужно там посетить и верны ли стереотипы о японцах, которые работают до потери сознания и постоянно едят суши, — в материале «Ленты.ру».

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Чистые тротуары, унитазы с подогревом и тишина в метро

Большинство туристов, в первый раз посетивших родину Акиры Куросавы и Хаяо Миядзаки, признаются, что испытали настоящий культурный шок. Даже те, кто готовился к поездке.

«Я многое читала про Японию, но даже не догадывалась, насколько эта страна отличается от всего, что я видела раньше. Все кажется каким-то нереальным, как будто я попала в футуристический фильм. Где вместо людей — персонажи из аниме и компьютерных игр», — призналась автор тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия» Елена.

С ней согласна и другая российская туристка Ульяна.

«В каком-то смысле действительно попадаешь в другой мир. Много чисто бытовых различий. Например, переходя дорогу, надо смотреть не сначала налево, а потом направо, а наоборот. Очень много лестниц и большие расстояния, мало наземного транспорта, нет мусорок на улицах. Но это не плохо и не хорошо, просто по-другому, быстро привыкаешь и стараешься следовать местным правилам — носишь мусор с собой до отеля, к примеру», — рассказала она.

Несмотря на отсутствие мусорок на улицах японских городов, там всегда царит чистота — местные жители очень трепетно относятся к природе и не позволяют себе выкидывать на тротуары фантики и сигаретные окурки.

«Японцы приносят мусор домой, моют все контейнеры и только после этого раскладывают их по пакетам. И даже после прогулки на улице с собаками их хозяева промывают дорогу водой на том месте, где их питомец сделал свои дела», — поделилась российская туристка Татьяна.

Другая непривычная для россиян местная особенность — тишина в метро и поездах. И на улицах, и в транспорте японцы стараются вести себя максимально сдержанно, относиться друг к другу с уважением и не доставлять никому дискомфорт. В этой стране люди в вагонах переводят телефоны в беззвучный режим и всю дорогу молчат.

«И никто из них не смотрит изучающе на вас, потому что долгий взгляд на человека для них является признаком агрессии», — добавила Татьяна.

Еще одна японская «фишка», которая приятно удивила российских туристов, — высокотехнологичные и кристально чистые туалеты. Подогрев сиденья, шум прибоя, биде, мыло, антисептик, бумага и салфетки встречаются даже в общественных уборных.

«Я нигде в мире больше не встречала туалеты с подогревом. Впервые мне такое попалось в самолете, когда мы летели туда, а потом это так заходит! Когда мы улетали, я думала: "Как же мы теперь будем без туалета с подогревом?"» — Мария, российская туристка.

Регулировщики очередей и «анимешницы»-проститутки

В Японии встречается множество необычных по меркам россиян профессий — работу здесь стараются дать каждому. Например, человек, который заталкивает людей в вагон метро в час пик, — вовсе не миф. А в магазинах аэропорта есть специальные сотрудники, которые стоят с табличками «Начало очереди» и «Конец очереди», чтобы люди не толпились.

Россиянка Татьяна даже встречала человека, который стоял у въезда на подземную парковку возле офисного здания и выполнял роль регулировщика, пропуская то машину, то людей, проходящих мимо по тротуару. Если из-за ремонта перекрыли дорогу, то рядом ставят человека, который будет держать табличку с надписью «Обход», рассказала она.

«Меня шокировало, что в Японии легализована проституция, и на главных туристических улицах вечерами стоят девочки в костюмах школьниц-«анимешниц», которые зазывают в клуб на продолжение. Много клубов, где на афишах изображены парни и девушки с подписью: Sale или Best price», — Ульяна, российская туристка.

Культ работы и игровых автоматов

В целом представление многих россиян о японцах как о страшных трудоголиках верно. «Белые воротнички», которые рано утром едут в метро с сонным видом, а вечером сидят в одиночку в барах со стаканом виски, — это не случайные кадры из японского кино. Более того, по рассказам туристов, иногда офисные работники после долгих вечеров в компании крепких напитков спят прямо на улице в своих белых воротничках, потому что метро закрывается рано, а на такси жалко денег.

«Мне кажется, что многие японцы очень одиноки, их жизнь развивается по сценарию: съездил на работу, вечером выпил или спустил деньги в игровых автоматах. Во всяком случае так ощущалось в Токио», — Наталья, российская туристка.

Однако такая картина встречается, как правило, в крупных городах. В Киото, по отзывам соотечественников, люди проще и общительнее, а в Осаке — более творческие и любящие тусовки. При этом к туристам абсолютно во всех городах отношение крайне доброжелательное и приветливое.

«Японцы очень вежливые, много благодарят, стараются быть гостеприимными. Но при этом чувствуется, что это зачастую не прям искренне, скорее просто хороший тон. Мне кажется, мы похожи с ними тем, что не открываемся сразу незнакомцам», — отметила россиянка Наталья.

Кроме того, японцы бережно относятся к своим традициям и культуре и умеют сохранять наследие прошлого.

«Например, в Киото много деревянных домов, которые очень хорошо выглядят. Меня поразило, что в этом городе высокая влажность, и при таком климате дерево должно быстро приходить в негодность. Но в Японии есть специальные мастера, которые ухаживают за зданиями и делают это с использованием определенной техники», — поделилась впечатлениями москвичка Мария.

Японская кухня — это не только суши и рамен

Обилие японских заведений в российских городах говорит об особом отношении соотечественников к кухне Страны восходящего солнца. Но для многих из них оказывается сюрпризом, что на родине суши и роллов эти блюда не так популярны, как в нашей стране. Зато там есть другие кулинарные изыски, приводящие путешественников в восторг.

«Когда мы ехали в Японию, мы знали из японской кухни только суши и рамен. А оказалось, что там столько разных типов еды! Есть места, которые называются Hot Pod, — там можно самостоятельно сварить себе суп. Есть заведения, где можно заказать мясо и поджарить его на гриле. Самое интересное, что люди это делают даже в обеденный перерыв. Там есть кабинки для одного гостя, в которые садится человек и просто жарит себе мясо. Есть отдельные рестораны, где в меню — только темпура или блюда суперизысканной кухни. Меня очень впечатлило это разнообразие. Причем вкусно не только в дорогих, но и в дешевых местах!» — удивилась Мария.

Стоит учитывать, что многие заведения в Японии не работают днем, так как местные жители привыкли есть утром или вечером после 17:00. Если возникают сложности с поиском подходящего места, туристы советуют покупать еду в круглосуточных супермаркетах — даже там она на высоте.

Туристы едут в Японию с отдельным чемоданом для шопинга

По отзывам путешественников, основная статья расходов при поездке в Японию — авиабилеты. Непривычно дорого обходятся и билеты на метро и поезда.

«В Токио разные ветки метро принадлежат разным компаниям, и приходится платить не только за вход, но и за пересадку. Плюс скоростные поезда (синкансэны) между городами тоже стоят прилично. Про такси вообще никто не думает — если ехать дольше десяти минут, то поездка стоит как крыло самолета», — удивилась россиянка Наталья.

Цены на жилье сильно зависят от района, в котором оно находится. Большинство туристов выбирают так называемые бизнес-отели с очень маленькими комнатами, но со всем необходимым. ~8 тыс. рублей в среднем стоит ночь в бизнес-отеле Японии (включая завтраки, цена за двух гостей).

Популярны у путешественников и традиционные японские гостиницы — рёкан. Их гостям предлагают купание в горячих источниках и ужин в традиционных юкатах (облегченный вариант кимоно). Там все стоит дороже, но, по отзывам, такие траты оправданы.

А вот цены на еду и шопинг бывают даже ниже московских.

«Туристы постоянно покупают дополнительные чемоданы, чтобы увезти все, что купили в Японии. Здесь все к этому располагает: повсюду очень яркие вывески, все такое няшное, привлекательное. Только плати», — Ульяна, российская туристка.

Где стоит побывать в Японии

Япония однозначно входит в список стран, которые нужно исследовать как можно больше. Лететь 16 часов, чтобы увидеть один город, — не самая лучшая идея. Популярный туристический маршрут включает в себя такие города, как Токио, Киото, Осака и Нара. 53 тыс. рублей стоят авиабилеты Москва — Токио на середину июля (рейс China Eastern Airlines с пересадкой в Китае, с багажом).

«Каждый регион и город в этой стране имеют свои особенности. В Токио — это небоскребы, в Осаке — творческая атмосфера и дух свободы, в Ито — океан и горячие источники. В Токио нет как такового центра города. Там нельзя посмотреть все достопримечательности за один день. Каждый район Токио — уникальный и со своими "фишками", поэтому приходится очень много ходить», — призналась россиянка Наталья.

Что посмотреть в Токио:

телебашня Tokyo Sketree;

императорский дворец;

музей Гибли (билеты туда нужно покупать за месяц, их быстро раскупают);

район Сибуя;

район Рамен-стрит.

Киото — старый город с большим количеством исторических сооружений, который дает представление обо всей японской культуре.

Что посмотреть в Киото:

улица гейш (район Гион);

исторический район Хигасияма;

храмовый комплекс Фусими Инари;

храм Киёмидзу-дэра (название означает «Храм чистой воды»);

храм Кинкакудзи (Золотой павильон).

Нара была первой столицей Японии в период с 710 по 784 год. А еще ее называют городом оленей — они свободно бродят по паркам и обращаются к туристам за угощением.

«Они очень забавно кланяются, таким образом выпрашивая печеньку. Еще на территории есть древний буддийский храм Тодай-дзи. Вообще для посещения этого города хватит одного дня: утром — туда, а вечером — обратно», — отметила российская туристка Татьяна.

В Осаке россиянка советует посетить самурайский замок, сходить в район Дотонбори и попробовать там уличную еду, а также насладиться представлениями в местных театрах или борьбой сумо.