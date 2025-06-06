Появились недорогие билеты в Таиланд

В системах онлайн-бронирования замечены недорогие для столь дальнего маршрута авиабилеты из Москвы в Таиланд. Их предлагает китайская авиакомпания China Eastern Airlines.

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Слетать на курортный остров Пхукет 16 июня, обратно в российскую столицу 24-го можно за 38,9 тыс. руб., багаж включен в тариф (Здесь и далее указаны наличие билетов и цены, актуальные по состоянию на 17:00 6 июня. – Ред.). Стыковки в шанхайском аэропорту Пудун составят 6 часов 50 минут на пути в Таиланд и 2 часа 55 минут при перелете в Москву.

«Аэрофлот» с учетом доплаты за багаж доставит пассажиров в те же даты на Пхукет и обратно прямыми рейсами, но вдвое дороже – за 79 тыс. руб. Только с ручной кладью – за 67,8 тыс. руб.

Туристы, предпочитающие сервис ближневосточных авиакомпаний, могут воспользоваться перелетом Etihad. В Абу-Даби (ОАЭ) придется сделать непродолжительные пересадки – 2 часа 15 минут на маршруте из Москвы на Пхукет и 1 час 50 минут – на обратном. Зато цена ниже, чем у российского нацперевозчика – 59,8 тыс. руб., а доплата за багаж символическая – 1,5 тыс. руб.

Возвращаясь к China Eastern, отметим – тариф до 40 тыс. руб. из Москвы на таиландский курортный остров у нее также есть на даты 15–23, 17–25, 18–26 и 19–27 июня.

За те же 38,9 тыс. руб. China Eastern предлагает билеты из Москвы в Бангкок, откуда туристы обычно отправляются в Паттайю, в Хуахин, на остров Чанг, или внутренними рейсами – на Самуи. На рейсах 16 июня туда, 24-го обратно пересадки в Шанхае займут менее 2 часов.

В ту же цену обойдутся перелеты в столицу Таиланда с 15 по 23 и с 17 по 25 июня.

На базе стыковочных рейсов иностранных авиакомпаний некоторые туроператоры предлагают GDS-туры на таиландские курорты: билеты бронируются под запрос в глобальных системах дистрибуции.

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