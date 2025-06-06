Стоит ли ждать снижения цен на туры в Турцию

Летний сезон по Турции начался без распродаж, снижения цен на туры не наблюдалось ни в мае, ни в начале июня. Об этом TourDom.ru рассказали турагенты.

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Отельерам и туроператорам не было нужды выпускать спецпредложения, чтобы стимулировать и без того высокий спрос. Многие туристы заказывали туры заранее, по акциям раннего бронирования, особенно это касается гостиниц высокого уровня и дефицитных вариантов размещения – вилл. Наибольшим спросом тогда пользовались поездки в июне, а также в сентябре-октябре: погода в Турции в это время хорошая, а цены не так кусаются, как в июле-августе.

«Виллы на осень наши клиенты бронировали за год до заезда, осенью 2024-го и зимой, сразу, как только появились прайсы на сезон», – говорит директор «Coral Elite Курская» Марина Махник.

Как следствие, наиболее популярные высокобюджетные отели, а также пятизвездочные гостиницы с оптимальным соотношением цены и качества на июнь оказались заполнены. Турагенты приводят примеры. На даты с вылетом 7–10 июня не получится заказать на неделю объекты сети Maxx Royal – в Кемере и Белеке.

В других отелях недоступны наиболее простые категории комнат. В частности, в Regnum Carya Golf & Spa 5* с 7–10 числа в наличии только виллы. Недельный тур с таким размещением обойдется в 3,5 млн руб. на двоих. Для сравнения: в июле в отеле можно отдохнуть за 630 тыс., выбрав номер jade.

В Rixos Premium Belek в начале июня минимальный по цене вариант – deluxe family (830 тыс. руб.). На июль пока доступно более экономичное размещение – в deluxe garden view за 530 тыс.

В то же время продажи на июль и август пока идут не очень активно. Прайсы в эти месяцы максимальны, и многие надеются, что ближе к заездам они начнут падать. Турецкие отельеры тоже не исключают такой сценарий. Если за одну-две недели до вылета гостиницы не получат необходимую загрузку, им придется стимулировать продажи спецпредложениями.

Подобная картина ранее уже наблюдалась. Например, в 2023-м за две недели до вылета стоимость туров существенно снизилась. Туристам выгоднее было аннулировать тур со штрафом и заказать такой же снова.