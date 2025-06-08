Названа самая распространенная причина отказа в шенгенской визе россиянам

У большинства наших соотечественников возникает одна проблема. Аналитики онлайн-сервиса для поиска и бронирования туров Onlinetours выяснили, с какой причиной отказа в шенгенской визе российские туристы сталкиваются чаще всего. По данным опроса, одним из ключевых оснований становится уровень дохода.

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18 процентов респондентов заявили, что не смогли получить разрешение на въезд в Европейский Союз из-за недостаточного финансового обеспечения. Чуть меньший показатель (15 процентов) из-за ошибок в документах.

Среди распространённых причин отказа в визе аналитики также отмечают отсутствие брони отеля — с ней столкнулись 12 процентов опрошенных. А вот 10 процентам респондентов пришлось отменить запланированный отпуск из-за подозрений в незаконной миграции.